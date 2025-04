História revolvida: a importância do Instituto Pretos Novos - Organização que abriga cemitério de africanos escravizados no Rio de Janeiro enfrenta dificuldades para continuar funcionando. Em qualquer outro lugar do mundo, o Instituto Pretos Novos seria uma grande memorial.Um milhão de pessoas. Foi aproximadamente esse o número de homens e mulheres sequestrados de diferentes partes do continente africano. Depois de semanas numa travessia atlântica que mais parecia a morte em vida – e que de fato representou a morte de milhares de pessoas – eles aportaram no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro que teve sua história reescavada, se tornando um importante circuito turístico da cidade, que não por acaso, foi o maior centro escravista do mundo.

Maior porto de desembarques de africanos escravizados no mundo, o Valongo foi um complexo criado em meados do século 18 e que funcionou a todo o vapor até 1831.

O complexo era localizado na região portuária do Rio de Janeiro, mas especificamente entre os bairros da Gamboa e da Saúde. Na época de sua construção, o mercado de escravos foi retirado da região central da cidade (atual Praça XV) e alocado numa zona que fosse relativamente próxima do centro comercial do Rio – então vice-reino da colônia. Assim, um terrível espetáculo foi retirado das vistas da elite colonial. A mudança também garantia que quem quisesse comprar um africano/a escravizado não tivesse nenhum tipo de entrevero.