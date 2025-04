Inteligência artificial pode aumentar adesão a vacinas, diz estudo

"Disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, os chatbots oferecem um espaço acessível e sem julgamentos para fazer perguntas, o que é especialmente importante para tópicos delicados ou estigmatizados", disse Leesa Lin, codiretora do Projeto de Confiança em Vacinas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, sediada no Reino Unido.

"Isso é particularmente relevante em áreas como a saúde da mulher, onde normas culturais ou sociais podem limitar uma discussão aberta."

Bots impulsionaram a adesão à vacina contra o HPV

A adesão à vacina e as consultas agendadas foram três vezes maiores no grupo do chatbot em comparação com o grupo de controle. Em áreas rurais, onde o acesso à saúde é frequentemente limitado, as taxas de vacinação foram mais de oito vezes maiores entre os pais que interagiram com o chatbot.

"A escalabilidade e a acessibilidade móvel [dos chatbots de IA] os tornam especialmente úteis em ambientes remotos ou com poucos recursos, onde a infraestrutura de saúde pode ser limitada", disse Lin.

Além da vacinação em si, o uso do chatbot também aumentou o engajamento com os profissionais de saúde. Quase metade dos pais no grupo do chatbot consultou posteriormente profissionais de saúde sobre a vacinação contra o HPV, em comparação com apenas um quinto daqueles que receberam aconselhamento geral. Os pesquisadores também constataram uma melhora na conscientização em relação às vacinas entre os pais que interagiram com a IA.