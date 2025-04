Por que a Alemanha vem sendo tomada por uma "enxurrada de cocaína" - Antes um símbolo de status da classe alta, droga ficou mais barata e vem se popularizando cada vez mais no país. Saturação do mercado americano fez a Europa superar os EUA como principal destino do narcotráfico.Holger Münch, presidente do Departamento Federal de Investigações (BKA), o escritório central da polícia criminal alemã, alertou haver uma "enxurrada de cocaína" no mercado de drogas da Alemanha, atribuindo isso à saturação do mercado na América do Norte, fazendo o tráfico de drogas se "concentrar mais na Europa". A cocaína já foi considerada uma droga de luxo. Mas isso parece estar mudando.

O comissário do governo alemão para Dependência Química e Drogas, Burkhard Blienert, está preocupado: "Vivemos em tempos incertos e, nesses tempos, se está cada vez mais recorrendo às drogas. Há mais do que o dobro de consumidores de cocaína do que há apenas alguns anos. Isso a torna claramente a droga ilegal número um na Alemanha."

Os números dão razão a ambos os especialistas. De acordo com um relatório do BKA, a quantidade total de cocaína apreendida na Alemanha em 2023 atingiu o recorde de 43 toneladas, mais que o dobro do valor do ano anterior. A alfândega também relata um rápido aumento nas apreensões de cocaína, de 21.549 quilos em 2021 para quase 40 mil em 2023.