Conclave tem futuro pouco previsível após papa Francisco 'azarão' em 2013

Muitos meses atrás, apareceram anúncios de círculos conservadores nos EUA sobre a intenção de promover investigações profissionais sobre cardeais em busca de pontos fracos em suas biografias. Vários cardeais já causaram alvoroço por causa do envolvimento com casos de abusos na Igreja. O cardeal de Colônia Rainer Maria Woelki, por exemplo, é criticado pelo modo controverso com que lidou com a questão.

O cardeal americano da Cúria, Kevin Farrell, que trouxe a notícia oficial da morte de Francisco ao mundo, teve anteriormente contato oficial próximo com abusadores como o cardeal americano Theodore McCarrick, que morreu no início de abril de 2025 aos 94 anos e cujo nome tem sido, há muito tempo, associado às piores coisas que aconteceram na Igreja.

E o arcebispo de Marselha, cardeal Jean-Marc Aveline, do círculo próximo do papa, nascido na Argélia, é há muito tempo o diretor espiritual da comunidade Emmanuel, fundada em 1972, na qual abusos têm sido repetidamente relatados. O próprio fundador da comunidade também é alvo de críticas há muito tempo.

O próprio Bergoglio era um azarão em 2013

De qualquer forma, a loteria papal continuará até que "fumaça branca" suba da chaminé da Capela Sistina.

Aliás, o nome de Jorge Mario Bergoglio, não desempenhou um papel importante nos debates relevantes ou entre as casas de apostas em 2013, quando ele foi eleito. O Papability Index, que classifica todos os candidatos no X, antigo Twitter, com base em muitos fatores predominantemente estatísticos, recentemente fez uma retrospectiva, para constatar que em 2013, Bergoglio nem estava entre os 20 favoritos.