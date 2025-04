RS ainda avalia danos ao patrimônio histórico da imigração

Um ano depois da enchente, o relato de Reinheimer expõe um efeito pouco conhecido da tragédia climática: o prejuízo causado ao patrimônio histórico, artístico, cultural e arquitetônico da migração.

A enchente afetou 478 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Os vales dos rios dos Sinos, Caí, Paranhana e Taquari, antes sinônimo de migração sobretudo alemã e italiana, ficaram associados a momentos dramáticos da tragédia climática.

Memória da imigração

Embora o térreo tenha sido inundado, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo saiu quase incólume da tragédia. Além de portas e móveis, uma das maiores perdas foi um piano Schiedmayer, fabricado em 1904 em Stuttgart. O alto custo de restauração, estimado em R$ 150 mil, levou os mantenedores a optar por expor os destroços do instrumento como um tributo à memória da enchente.

A instituição reabriu as portas no dia 25 de julho de 2024, nas comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã. "Os únicos eventos no Dia do Bicentenário em São Leopoldo foram a inauguração de um monumento, um culto na igreja luterana e a reabertura do museu", diz Ingrid Elisabet Marxen, diretora de Relações Institucionais do museu.

Em Igrejinha, os acervos do museu e do arquivo histórico locais, que conservam importante documentação sobre a imigração alemã, tiveram destinos diferentes. As duas instituições estão situadas em pontos próximos do leito do Rio Paranhana.