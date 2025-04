Sob pressão de Trump, México veta músicas exaltando tráfico

"O narcocorrido não é uma invenção recente. Já havia canções sobre contrabando de álcool na década de 1920. E na década de 1990, houve uma grande explosão do gênero com a figura de Chalino Sánchez", explica Elijah Wald, musicólogo e autor do livro Narcocorrido: A journey into the music of drugs, guns and guerrillas.

"O culto ao narcotráfico se tornou uma narrativa de aspiração para setores marginalizados. Ele representa poder, respeito e dinheiro. E isso vende. Em músicas, em camisetas, em séries”, diz Wald.

Javier Oliva Posada, professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), acredita que o fenômeno do narcocorrido é perigoso e exige uma resposta firme do Estado: "É muito problemático. Quando um cantor como Peso Pluma enche um estádio com letras que fazem apologia ao crime e ao machismo, não podemos dizer que é apenas música. É parte do crime organizado."

Oliva alerta para o risco de uma geração que "não faz mais distinção entre o herói trágico e o criminoso impune": "Se não agirmos agora, essas expressões continuarão a ocupar espaços que deveriam ser de valores democráticos e comunitários."

Em meio à polêmica, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, lançou em abril o concurso musical México Canta, com o objetivo de promover músicas com "valores positivos" e combater a apologia ao crime na cultura popular.

Autor: Sofia Fernandes