STF condena a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua no 8/1

O ministro destacou o "desprezo" da acusada para com o Poder Judiciário e a ordem pública e o fato de ela ter apagado e ocultado provas de sua participação nos atos golpistas.

Segundo Moraes, ficou comprovado que Débora "buscava, em claro atentado à Democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de 'intervenção das Forças Armadas e, como participante e integrante da caravanas que estavam no acampamento do QGEx [quartel-general do Exército] naquele fim de semana e invasor de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com emprego de violência ou grave ameaça, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de violência e por meio da depredação do patrimônio público e ocupação dos edifícios-sede do Três Poderes da República.".

Os apoiadores doex-presidente Jair Bolsonaro, assim como ele próprio, mencionam com frequência o caso de Débora como um exemplo dos supostos "abusos" cometidos pelo STF.

A frase "perdeu, mané" faz referência a uma fala do ministro do STF Luís Roberto Barroso a bolsonaristas que o assediavam após as eleições de 2022 em uma conferência nos Estados Unidos.

rc (ots)