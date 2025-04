Alemães vão às ruas contra morte de negro pela polícia

Lorenz A. foi levado ao hospital, onde morreu em decorrência dos ferimentos. O exame médico-legal constatou três ferimentos a bala: um na parte de trás da cabeça, outro na parte superior do corpo e um terceiro no quadril. O relatório diz que as três balas o atingiram por trás. Um quarto tiro passou de raspão em seu quadril.

A investigação do homicídio provavelmente "levará algum tempo", com foco em possíveis imagens de câmeras de vigilância, disse um porta-voz do escritório do promotor de Oldenburg à Reuters.

O policial que atirou nele foi suspenso de suas funções enquanto aguarda uma investigação por homicídio.

"Vários tiros pelas costas não podem ser justificados", disse Suraj Mailitafi, porta-voz da iniciativa Justice for Lorenz à agência de notícias alemã DPA, antes dos protestos.

"Ninguém merece ser vítima de violência policial. A polícia deve reduzir a intensidade das situações. A confiança em uma instituição que deveria nos proteger está em jogo", acrescentou Mailitafi.

Ações policiais fatais são relativamente raras na Alemanha, mas a morte do jovem em Oldenburg não é mais um caso de racismo dentro da corporação, segundo apontam organizações de direitos humanos. Em 2020, por exemplo, foi iniciada uma investigação contra policiais suspeitos de usar um grupo de bate-papo para trocar mensagens racistas sobre migrantes africanos e muçulmanos.