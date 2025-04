Brilho da purpurina é tema de exposição em museu na Alemanha

Purpurina e cultura pop têm uma longa associação com shows, festivais ou shows de talentos, frequentemente com finais brilhantes. Ela adornou o rosto de Ziggy Stardust, o avatar glam rock de David Bowie nos anos 1970, e emprestou seu brilho a estrelas pop modernas como Lady Gaga e Lizzo. A imagem de Taylor Swift com sardas brilhantes num jogo do Kansas City Chiefs em outubro de 2024 rodou o planeta.

Na moda, a purpurina tem sido um item básico da alta-costura maximalista, como os macacões da era Studio 54, as roupas rave dos anos 1990 ou as botas plataforma brilhantes vistas em passarelas de alta costura da Gucci, Marc Jacobs e companhia.

A teimosa aderência do material talvez seja a razão por que do "glitter bombing" – quando ativistas atiram purpurina em figuras públicas para destacar suas causas. A iniciativa ganhou as manchetes no início da década de 2010, quando políticos americanos como Newt Gingrich e Rick Santorum foram bombardeados com purpurina por suas posições sobre os direitos LGBTQ+.

Nos círculos LGBTQ+, a purpurina frequentemente simboliza desafio, alegria e autoexpressão sem remorso, com eventos como a Parada do Orgulho impulsionados pelo brilho.

A Cidade do México, em 2019, foi palco da chamada "revolução da purpurina", quando ativistas protestaram contra o suposto estupro de uma adolescente por quatro policiais atirando purpurina rosa no chefe de segurança da cidade.

Em 2023, um manifestante interrompeu com glitter um discurso do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, numa conferência do Partido Trabalhista. O protesto foi posteriormente reivindicado pelo grupo People Demand Democracy, que pressiona pela reforma eleitoral.