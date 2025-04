Como o 'brasileiro' poderia virar um idioma separado do 'português arcaico'

As diferenças se aprofundaram a partir do contato com as línguas indígenas. A estimativa é de que até a chegada dos portugueses havia de cerca de mil línguas autóctones, faladas por uma população estimada entre dois e cinco milhões de pessoas. Hoje há 1,7 milhão de indígenas do país, de acordo com o IBGE, que falam mais de 160 línguas e dialetos originários.

Esse encontro resultou em diferentes formas de variação linguística ao longo do território brasileiro. "Hoje nós não podemos falar do português do Brasil como uma unidade única, porque há muita variação. Há marcas de, por exemplo, pensando, no 'r' caipira, específicas de cada região", afirma Clara Pinto, professora da Universidade de Lisboa. A herança indígena ainda deixou marcas como nas palavras que se referem à fauna e flora e que não eram conhecidos pelos portugueses: mandioca, tietê e tatu.

Outro grande contingente populacional que modificou o uso do português foi o contato com povos africanos escravizados. Ao longo de mais de 300 anos, estima-se que pelo menos quatro milhões de africanos foram traficados ao país. Esse contato com povos africanos, sobretudo os de origem banto, que abrange a atual Angola, alterou a forma do português falado no Brasil, que vão desde o vocabulário (cafuné, fofoca, banguela) à pronúncia.

"Eles adquiriram o português em uma situação bastante desfavorável, de violência, imposição e subordinação", frisou Gladis Massini. Com isso, o português só se tornou a língua majoritária e oficial no século 18. Até então, a chamada Língua Geral, de base Tupi e que incorporou influências do português, era a predominante.

Versão brasileira

Assim, termos como chilique, geringonça e samba foram incorporados ao idioma falado no Brasil. Além disso, o pronome você, por exemplo, passou a usado na forma pessoal em segunda pessoa, ao invés da forma de tratamento. "Estamos usando cada vez menos 'tu'. Em algumas regiões onde ele se mantém, o verbo não é conjugado com o 's' no final", pontua Clara Pinto.