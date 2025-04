"Ele nunca nos esqueceu": palestinos de Gaza em luto por Francisco - Todos os dias, desde o início da guerra em Gaza, em 2023, Francisco ligou para uma igreja no enclave devastado pelo conflito para confortar fiéis e ter notícias sobre as centenas de refugiados abrigados no local.Em meio à destruição na Faixa de Gaza, havia um vislumbre diário de esperança na paróquia da Sagrada Família no enclave palestino acossado pela guerra: um telefonema noturno do Vaticano. Do outro lado linha, era ninguém menos que o papa Francisco. Todos os dias, por volta das 20h, desde o início da guerra, há 18 meses, o papa ligou para ter notícias do seu rebanho de cristãos palestinos abrigados na sede da igreja.

"Ele nos telefonava diariamente, mesmo nos dias mais sombrios, sob bombardeio, quando pessoas estavam sendo mortas e feridas ao nosso redor", disse Gabriel Romanelli, o padre responsável pela paróquia da Sagrada Família. Assim como Francisco, Romanelli é natural de Buenos Aires.

Vídeos divulgados após a morte de Francisco mostram o papa falando por videochamada com o padre e fiéis abrigados na igreja. Em uma das ligações, efetuada no último aniversário de Francisco, em 17 de dezembro de 2024, crianças palestinas cantam parabéns para o papa.