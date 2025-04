Envelhecimento da população brasileira traz novos desafios

De forma geral, ver o idoso como cidadão é uma conquista recente. A ideia de aposentadoria, por exemplo, começou a aparecer de forma estruturada na França de Luís 14 (1638-1715), com a criação das "caixas dos inválidos" para beneficiar marinheiros e soldados com uma pensão pós-frentes de combate.

A historiadora conta que, no território brasileiro, o monarca João 6º (1767-1826) introduziu modelo semelhante para os militares que acompanharam a família real na fuga de Portugal para o Rio de Janeiro, em 1808. Por volta da metade do século 19 as "caixas de seguros mútuos", uma forma de aposentadoria privada, passaram a se multiplicar pelo Brasil.

A previdência pública só foi criada em 1888, mas de forma excludente: só tinham direito funcionários de setores do império considerados importantes. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que garantia aos ferroviários o pagamento mensal na velhice, é considerada a origem da previdência social no país.

Ela deve esse nome ao deputado federal Eloy Chaves (1875-1964), que a propôs. "Foram os ferroviários que obrigaram o governo brasileiro a pensar em aposentadoria. Eles eram os responsáveis pelo escoamento da riqueza do país aos portos do litoral", contextualiza Priore.

A socióloga Natalia Negretti, que estudou os idosos em seu doutorado defendido na Universidade Estadual de Campinas, lembra que a aposentadoria no Brasil "já nasceu desigual", não só porque privilegiava grupos distintos, como também porque partia do princípio de que só quem havia tido trabalho era merecedor de tal benefício.

Para ela, os dois marcos de inserção do idoso como cidadão pleno no país são a Constituição de 1988, "quando a questão da velhice, assim como outras questões que não vinham recebendo atenção, ganha força", e a promulgação do Estatuto do Idoso, lei de 2003 que regula os direitos dos brasileiros com mais de 60 anos.