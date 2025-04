Explosão em porto no Irã deixa mais de 500 feridos

"Alerta máximo"

Embora não há indícios iniciais de que a explosão foi provocada por um ataque, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que está liderando as negociações com os EUA, disse que os serviços de segurança do país estão em alerta máximo "devido a casos anteriores de tentativas de sabotagem e de assassinato".

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, expressou solidariedade às vítimas e ordenou uma investigação para identificar as causas da explosão.

Segundo o escritório da alfândega do porto localizado em Bandar Abbas, que fica na costa sul do Irã, o acidente teria se originado de um lote de um produto químico usado para fabricar propulsores de mísseis.

Esta também é a tese da empresa de segurança privada Ambrey. Segundo a companhia, o porto recebeu um carregamento de "perclorato de sódio" em março. "O incêndio teria sido resultado do manuseio inadequado de um carregamento de combustível sólido destinado ao uso em mísseis balísticos iranianos", disse Ambrey.

O produto chegou ao porto em uma remessa da China, relatada pela primeira vez pelo jornal Financial Times, e seria usado para repor estoques do combustível balístico no país.