Igreja se despede do papa Francisco

Entre os chefes de Estado e de governo que confirmaram sua presença no funeral estão o francês Emmanuel Macron, o americano Donald Trump, o britânico Keir Starmer, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Além do presidente argentino, Javier Milei, do país natal do Papa Francisco. Francisco tinha uma relação complexa com o mundo político do seu país de origem, e evitou visitar a Argentina durante seu papado.

Trump, que repetidamente entrou em conflito com Francisco por causa da sua restritiva política de imigração, já chegou ao Vaticano, assim como o ex-presidente Joe Biden, um católico devoto.

O ucraniano Volodimir Zelenski, que disse que Francisco "rezou pela paz na Ucrânia" também já está no Vaticano. Durante a semana, o líder ucraniano chegou a considerar faltar por causa da situação militar do seu país, mas mudou de ideia.

Entre as ausências notáveis estão o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu, que têm evitado certos deslocamentos ao exterior por causa de mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Qual é a chance de o novo papa ser africano?Em nenhum outro lugar do mundo a Igreja Católica está crescendo mais rapidamente do que na África. De acordo com números divulgados pelo Vaticano, os africanos agora representam 20% dos católicos em todo o mundo.

Nesse contexto, os apelos para que um papa africano seja eleito para liderar a igreja têm se multiplicado nos últimos anos.