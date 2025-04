Morre Virginia Giuffre, mulher que denunciou príncipe Andrew por abuso sexual

Apesar de ter colocado panos quentes no assunto, o Palácio de Buckingham destituiu Andrew de seus deveres militares e de seu título real. Posteriormente, ele reconheceu que Epstein "traficou inúmeras meninas durante muitos anos".

"Ela [Giuffre] foi coagida por ameaças expressas ou implícitas, por Epstein, Maxwell e/ou príncipe Andrew, a ter relações sexuais com o príncipe Andrew, e temia a morte ou lesões físicas, para ela mesma ou para outra pessoa, e outras repercussões por desobedecer Epstein, Maxwell e príncipe Andrew por suas conexões poderosas, riqueza e autoridade", dizia a denúncia, que incluía uma foto do membro da família real britânica abraçando Giuffre enquanto Maxwell sorria para a câmera no fundo da imagem.

No fim de março, Giuffre escreveu um post no Instagram dizendo que estava a dias de morrer de insuficiência renal depois de ter sido ferida em um acidente com um ônibus escolar, mas não há informações se esse incidente teve relação com a sua morte.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil