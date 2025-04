Alemanha tem disparada de pedidos de refúgio em igrejas - Os pedidos de asilo eclesiástico quase quadruplicaram em alguns lugares, segundo a Igreja Protestante na Alemanha, mas paróquias não conseguem atender a demanda.O número de refugiados que buscam proteção nas igrejas da Alemanha contra a ameaça de deportação, conhecido como "asilo eclesiástico", aumentou nos primeiros meses deste ano, segundo informações da Igreja Protestante na Alemanha (EKD) divulgadas neste domingo (27/04) pelo grupo Funke Media Group.

De acordo com o Escritório Federal Alemão para Migração e Refugiados (Bamf), 617 requerentes de asilo encontraram abrigo nas igrejas no primeiro trimestre de 2025 — ligeiramente acima dos 604 registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo representantes da EKD, porém, este número representa apenas as pessoas que tiveram o benefício concedido. A quantidade real de solicitações seria muito maior, mas as paróquias não possuem capacidade para atender todas as famílias.