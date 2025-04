Carro atropela multidão em festival no Canadá e mata 9 pessoas - Vítimas participavam de tradicional celebração de rua filipina na cidade de Vancouver; polícia prendeu no local canadense de 30 anos e investiga motivação do incidente, descartando por ora terrorismo.Um carro atingiu uma multidão que participava de um festival de rua promovido pela comunidade filipina em Vancouver, no Canadá, matando ao menos nove e deixando várias pessoas feridas na noite de sábado (26/4).

A polícia de Vancouver informou que está investigando o incidente e que um homem de 30 anos, de Vancouver, foi preso no local.

"Até o momento, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois que um homem atravessou uma multidão no Festival Lapu-Lapu da noite passada. Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por esse trágico incidente", Informou a corporação.