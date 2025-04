França: polícia busca suspeito de ataque a faca em mesquita - Agressor esfaqueou e matou um jovem que rezava no local. Ação foi filmada e publicada nas redes sociais. Para primeiro-francês, François Bayrou, oatentado é uma "atrocidade islamofóbica".Políticos franceses denunciaram neste domingo (27/04) que um jovem foi esfaqueado e morto enquanto rezava em uma mesquita no sul da França na última sexta-feira. O incidente foi filmado pelo agressor e publicado no aplicativo de vídeos instantâneos Snapchat.

A polícia intensificou as buscas pelo suspeito neste domingo. Segundo as autoridades francesas, ele esfaqueou o fiel dezenas de vezes enquanto gritava insultos contra Alá. As câmeras de vigilância da mesquita também capturaram o ataque, que mostram que o agressor agiu sozinho.

O corpo da vítima, um jovem de cerca de 20 anos, só foi encontrado no meio da manhã de domingo. Segundo relatos da mídia francesa, ele frequentava a mesquita regularmente e havia chegado na França há poucos anos vindo do Mali.