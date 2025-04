Há uma explicação psicológica para atropelamentos em massa?

A polícia de Vancouver, na costa oeste canadense, investiga os motivos que levaram um homem, detido no local, a dirigir um SUV contra uma multidão que participava do festival filipino Lapu Lapu ontem, matando ao menos nove pessoas. A hipótese de terrorismo é tida como pouco provável, mas o padrão do incidente suscita uma questão —como identificar causas e evitar atropelamentos em massa?

Em 3 de março de 2025, segunda-feira de Carnaval, um homem deixou 2 mortos e 11 feridos ao investir contra uma multidão no centro de Mannheim, no sudoeste da Alemanha. Nas semanas anteriores, as autoridades haviam advertido reiteradamente sobre a possibilidade de atentados terroristas.

No entanto o ataque não pareceu motivado por fatores políticos nem religiosos: o autor é alemão nato, sem histórico de tendências extremistas, e as autoridades partem do princípio de que o ato foi motivado por transtornos mentais.