Milhares de pessoas visitam túmulo do papa Francisco - Um dia após enterro do pontífice, fieis e curiosos formam fila para visitar túmulo de mármore em Roma; data para conclave, que escolherá próximo papa, deve ser anunciada em breve.Milhares de pessoas fizeram fila neste domingo (27/4) para o primeiro dia de visitação ao túmulo do papa Francisco, um dia após o encerramento das cerimônias de despedida ao pontífice. Francisco foi sepultado em uma das capelas situadas no interior da Basílica Santa Maria Maior, em Roma.

Grande parte dos 252 cardeais da Igreja Católica que compareceram ao funeral visitaram o túmulo de mármore neste domingo, mas a maior parte dos presentes era de jovens, que já estavam na cidade para outra ocasião. O funeral coincidiu com o Jubileu, maior evento do calendário católico, realizado a cada 25 anos, que teria como momento mais importante a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, que precisou ser adiada.

Durante missa de luto pelo papa, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, defendeu o legado de Francisco. "Nosso afeto por ele, que está se manifestando nestas horas, não deve permanecer uma simples emoção do momento, devemos abraçar seu legado e torná-lo vida, abrindo-nos à misericórdia de Deus e sendo misericordiosos uns com os outros."