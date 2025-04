Propulsão elétrica em vez de diesel: o futuro do transporte marítimo?

Já há um número particularmente alto de motores elétricos nas balsas norueguesas, que são particularmente importantes para o tráfego ao longo da costa de 1.800 km de extensão. De acordo com dados da Fundação Norueguesa do Clima, mais de 80 das 199 balsas para carros já são elétricas.

Uma das maiores balsas elétricas opera desde 2020 no fiorde de Oslo, no sul do país. Com capacidade para mais de 200 carros e 600 passageiros, a "Basto Electric" funciona exclusivamente à bateria. Com ela, é possível percorrer os 1.800 km entre as cidades de Moss e Hortem em meia hora.

Durante a escala nos portos, a grande bateria (4300 kWh) é recarregada com carregadores rápidos particularmente potentes. Com uma potência de 9000 kW, aqui circula 25 vezes mais eletricidade do que com os carregadores rápidos altamente potentes para veículos rodoviários (350 kW).

O maior navio movido a bateria do mundo, com capacidade para 2,1 mil passageiros e 225 veículos, tem lançamento programado para maio de 2025 na Austrália. O catamarã de alumínio de alta velocidade deverá percorrer um trajeto de 50 km pelo Rio da Prata entre a Argentina e o Uruguai. Sua grande bateria tem capacidade de armazenamento de 43.000 kWh, o que corresponde à capacidade da bateria de 570 carros elétricos.

Modelos híbridos para distâncias maiores

Entretanto, a capacidade dos sistemas de armazenamento de baterias embutidos não é suficiente para distâncias muito longas. É por isso que alguns navios elétricos também podem ser movidos por motores de combustão que atualmente funcionam com diesel, gás natural liquefeito (GNL) ou biodiesel.