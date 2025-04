Sobreviventes de Bergen-Belsen comemoram o 80º aniversário da libertação do campo de concentração

Cerca de 60 mil pessoas foram encontradas com vida no local. Os prisioneiros sofriam com uma epidemia de tifo, além de surtos de tuberculose, febre tifoide e disenteria.

Os soldados encontraram ainda milhares de cadáveres não sepultados. 52 mil pessoas morreram no local, entre judeus, ciganos, homossexuais e opositores políticos. Outros 20 mil prisioneiros de guerra também foram assassinados.

Entre os mortos no campo de Bergen-Belsen estava a jovem Anne Frank, cujo diário revelou ao mundo o sofrimento dos judeus na Europa ocupada pelas forças nazistas. Ela está enterrada em uma das valas comuns do campo.

Em seu discurso, o embaixador de Israel, Ron Prosor, dirigiu-se diretamente aos sobreviventes. "Com sua força, com sua coragem e com suas vidas, vocês representam uma vitória sobre a desumanidade. Somos devedores de vocês, os sobreviventes. E dos que foram assassinados."

Também participaram do evento mais de 50 sobreviventes, ex-prisioneiros do campo. "Minha mensagem para o futuro é que todos devemos ser vigilantes e ativos no combate ao ódio", declarou Mala Tribich, de 94 anos, nascida na Polônia e enviada a Bergen-Belsen ainda criança. "Isso inclui o antissemitismo e o racismo contra qualquer grupo de pessoas", acrescentou.

80 anos da libertação dos campos nazistas