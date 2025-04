Alemanha foi 4° país com maior gasto bélico no mundo em 2024

A Alemanha teve uma contribuição significativa para a alta nos gastos militares registrada na Europa. Em 2024, os investimentos alemães no setor aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com o Sipri, foram 88,5 bilhões de dólares, 28% a mais do que em 2023.

"Pela primeira vez desde a Reunificação, a Alemanha é o país com o maior gasto militar da Europa Ocidental", enfatiza o pesquisador do Sipri Lorenzo Scarazzato. Isso se deve ao fundo especial de 100 bilhões de euros para gastos militares que o governo alemão introduziu em 2022. A Alemanha usará esse dinheiro para renovar a estrutura e equipamentos defasados de suas Forças Armadas.

Orçamentos de defesa mais altos em toda a Europa

Muitos outros países europeus também aumentaram significativamente seus gastos militares em 2024: a Polônia gastou 31% a mais do que no ano anterior e agora investe 4,2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa. Esse é o porcentual mais alto de todos os membros europeus da Otan. Em 2024, ano em que aderiu à Otan, a Suécia investiu 34% a mais do que no ano anterior e gastou 12 bilhões de dólares em defesa.

Os gastos de defesa europeus foram impulsionados principalmente pela guerra na Ucrânia, que já dura três anos. Além de gastar com seus próprios exércitos, muito dinheiro também foi canalizado para a ajuda militar à Ucrânia – um total de 60 bilhões de dólares. Embora boa parte desse valor seja originado dos EUA, os países europeus também forneceram ajuda, principalmente a Alemanha, com 7,7 bilhões de dólares.

A própria Ucrânia teve, de longe, o maior ônus militar em relação ao tamanho da economia do mundo: em 2024, suas despesas militares chegaram a 34% do seu PIB. Em comparação, na Alemanha, esse valor foi de pouco menos de 2% no ano passado. "Todas as receitas fiscais da Ucrânia em 2024 foram completamente absorvidas pelos gastos militares, enquanto todos os gastos socioeconômicos não militares foram financiados por ajuda externa", afirma o relatório. A agressora, Rússia, investiu 149 bilhões de dólares em suas forças armadas no ano passado, um aumento de 38% em comparação com 2023.