Alimentos ultraprocessados aumentam risco de morte prematura

Quanto maior a ingestão, maior o risco de morte

"Primeiramente, estimamos uma associação linear entre a participação dos UPFs na dieta e a mortalidade por todas as causas, de modo que cada aumento de 10% na participação de ultraprocessados na dieta aumenta o risco de morte por todas as causas em 3%", disse o pesquisador-chefe do estudo, Eduardo Nilson, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil.

Ele diz que os autores encontraram uma conexão entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a mortalidade por todas as causas ao examinarem pesquisas oficiais realizadas anteriormente no Reino Unido e nos EUA, bem como na Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile e México.

"As mortes prematuras atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados aumentam significativamente de acordo com sua participação na ingestão energética total dos indivíduos. Uma alta ingestão de UFPs pode afetar significativamente a saúde", afirmam os pesquisadores.

"Os UPFs afetam a saúde além do impacto individual do alto teor de nutrientes essenciais – sódio, gorduras trans e açúcar – devido às mudanças nos alimentos durante o processamento industrial e ao uso de ingredientes artificiais, incluindo corantes, aromatizantes e adoçantes artificiais, emulsificantes e muitos outros aditivos e coadjuvantes de processamento. Portanto, avaliar as mortes por todas as causas associadas ao consumo de UFPs permite uma estimativa geral do efeito do processamento industrial de alimentos na saúde" concluíram os cientistas.

Cientistas pedem ação dos governos