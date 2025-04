Apagão atinge Portugal, Espanha e França - Causas do apagão estão sendo investigadas.Um apagão atingiu nesta segunda-feira (28/04) toda a península ibérica, que abriga Portugal e Espanha, e partes da França. A queda de energia ocorreu às 12h30 (horário local). As causas do incidente ainda são desconhecidas.

O apagão afetou milhões de pessoas que vivem nesses países. Na capital espanhola, Madri, o metrô foi evacuado. Em Lisboa e no Porto, o metrô também foi fechado.

A operadora da rede elétrica espanhola Red Electrica afirmou estar trabalhando para restaurar o fornecimento de energia. "Este é um problema europeu mais amplo", destacou a Red Electrica.