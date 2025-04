Conclave para eleger sucessor de Francisco começa em 7 de maio

O britânico Vincent Nichols, de 79 anos, arcebispo de Westminster, enfatizou à agência de notícias AP a necessidade de buscar a unidade, e minimizou as divisões: "O papel do papa é essencialmente de nos manter coesos, e essa é a graça que recebemos de Deus." O cardeal venezuelano Baltazar Enrique Porras Cardozo expressou confiança que, tão logo o conclave comece, a decisão será rápida, "entre dois ou três dias".

Incerteza sobre eleitores e um cardeal condenado

O termo que designa o processo de escolha do novo pontífice deriva do latim con clave, "com chave", referindo-se à tradição de encerrar os cardeais numa sala até que alcancem a maioria necessária. Tendo prestado juramento de sigilo, eles se isolam do mundo até chegar à decisão final, sem acesso a jornais, televisão, rádio, telefones ou computadores.

O atual Colégio Cardinalício tem um total de 135 membros. Deles, 108 foram escolhidos por Francisco ao longo de seus 12 anos de pontificado – os últimos 20 em dezembro de 2024 –, em cantos extremos do mundo, com o fim de introduzir novos pontos de vista na hierarquia da Igreja Católica.

O fato de que muitos passaram pouco ou nenhum tempo em Roma, sem poder conhecer seus colegas, é um elemento extra de incerteza num processo que exige dois terços de concordância em torno de um único candidato. Porém só aqueles abaixo de 80 anos podem votar, e ainda não está claro quantos participarão.

Um dignitário espanhol já anunciou que não irá a Roma por razões de saúde, e uma grande incerteza é se Giovanni Angelo Becciu, que já foi um dos homens mais poderosos do Vaticano, será admitido à Capela Sistina. Acusado de desfalque e fraude financeira, em 2020 foi instado pelo papa a renunciar ao cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e a seus direitos cardinalícios.