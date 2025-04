Origem da celebração? Macacos consomem álcool em grupo

A equipe de Exeter não forneceu uma explicação sobre o motivo pelo qual a comida fermentada foi compartilhada e se o álcool foi realmente consumido de maneira intencional.

"Precisamos descobrir mais sobre se eles buscam deliberadamente frutas etanólicas e como as metabolizam, mas esse comportamento pode ser o estágio evolutivo inicial das celebrações", diz Hockings. "Se for assim, isso sugere que a tradição humana de celebrar pode ter origens profundas em nossa história evolutiva."

Os cientistas avaliam ser improvável que os chimpanzés fiquem bêbados, pois isso claramente não aumentaria suas chances de sobrevivência. "Não é benéfico estar bêbado quando você sobe em árvores ou está cercado por predadores à noite", disse Matthew Carrigan, do College of Central Florida, coautor do estudo inicial.

O impacto do álcool no metabolismo dos chimpanzés é desconhecido. Contudo, descobertas recentes de uma adaptação molecular que aumentou significativamente o metabolismo do etanol no ancestral comum dos macacos africanos sugerem que o consumo de frutas fermentadas pode ter origens antigas em espécies, incluindo humanos e chimpanzés.

Fortalecimento de laços sociais

"Sabemos que o consumo de álcool em humanos causa a liberação de dopamina e endorfinas, o que causa sentimentos de felicidade e relaxamento", disse a autora principal do estudo Anna Bowland, da Universidade de Exeter. "E também sabemos que compartilhar bebidas alcoólicas – mesmo como parte de tradições como celebrações – contribui para formar e fortalecer laços sociais."