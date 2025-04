Partido de Merz aprova acordo para formação de novo governo na Alemanha - Delegados da CDU, sigla do provável futuro chanceler federal alemão Friedrich Merz, acataram formação de governo com o SPD, de Olaf Scholz. Social-democratas têm até terça-feira para votar.Delegados da sigla alemã conservadora União Democrata Cristã (CDU), do futuro chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, aprovaram nesta segunda-feira (28/04) o acordo de coalizão negociado com o Partido Social Democrata (SPD) para formar o próximo governo do país.

Em uma conferência do partido na capital, a maioria dos delegados da CDU votou a favor do acordo de 144 páginas, intitulado "Responsabilidade pela Alemanha". Segundo o governador da Saxônia, Michael Kretschmer, que conduziu a sessão, o texto foi aprovado por uma "maioria esmagadora", embora o número exato de votos não tenha sido divulgado. Merz já definiu seus ministros para o novo governo.

O bloco conservador — que inclui também a União Social Cristã da Baviera (CSU), partido irmão da CDU na Baviera — já havia fechado o acordo de coalizão no início do mês, após vencer as eleições de fevereiro.