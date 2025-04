Polícia francesa prende 25 por ataques coordenados a presídios - Criminosos queimaram veículos e atiraram contra presídios e residências de agentes penais. Governo francês diz que ataques ocorreram em retaliação a transferências de traficantes para prisões de segurança máximaA polícia francesa prendeu 25 pessoas na madrugada desta segunda-feira (28/04) por acusações de terrorismo relacionadas a uma série de ataques coordenados contra presídios do país. As informações são do escritório nacional da promotoria antiterrorismo da França (Pnat).

Em cinco noites distintas, criminosos atacaram ao menos 10 prisões francesas com tiros de armas de grosso calibre, como fuzis de assalto. Agentes penais também tiveram suas residências alvejadas e veículos foram incendiados.

Segundo o Pnat, os agressores deixaram adesivos com as iniciais DDPF, referente a "Direitos dos Prisioneiros Franceses". Um grupo de Telegram de curta duração com o mesmo nome também foi investigado pela polícia.