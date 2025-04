Por que comprar um imóvel está mais difícil para os jovens brasileiros

O especialista também acredita que a própria forma como o tema vem sendo tratado em ambientes como as redes sociais influencia a percepção popular da questão. "Estamos convencidos de que as ferramentas alternativas de comunicação, como os meses, possuem impacto", pontua.

Mitigação e ferramentas urbanas

No caso do Brasil, segundo o estudo, 20% concordaram com a afirmação de que não há muito que o governo possa fazer sobre a habitação, mas 52% apoiam a construção de novas moradias por parte do poder público. Na visão de Castelo, programas governamentais, com destaque para o Minha Casa Minha Vida, são importantes para mitigar o cenário no país.

"O crédito pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) é ofertado a custo baixo, o que é ainda mais importante em um cenário macro em que isto é escasso e mais caro", avalia. Neste mês, o governo expandiu a linha de financiamento para famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. O programa prevê condições facilitadas de crédito, como prazos de pagamento de até 420 meses e juros nominais de 10% ao ano, abaixo dos praticados pelo mercado. A expectativa é beneficiar cerca de 120 mil famílias em 2025.

Além disso, a economista destaca as ferramentas urbanísticas que vem sendo aplicadas, especialmente com os planos diretores municipais direcionando áreas centrais para habitação com interesse social no país. Apesar de denúncias recentes de desvios de funções nestes espaços, Castelo acredita que se trata de uma medida importante à disposição das cidades para lidar com o tema da moradia mais acessível.

Um problema global