Putin anuncia cessar-fogo de três dias na Ucrânia

Os dois países também haviam se comprometido anteriormente a observar uma suspensão de 30 dias nos ataques à infraestruturas energéticas, mas se acusaram mutuamente de violações massivas até que a medida expirasse.

As fracassadas tentativas de trégua ressaltaram os enormes desafios para monitorar qualquer possível interrupção das hostilidades ao longo de uma frente de batalha de mais de 1.000 quilômetros de extensão.

Até o momento, Putin havia se recusado a aceitar um cessar-fogo completo e incondicional, vinculando-o à interrupção do fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia e ao esforço de mobilização de Kiev.

A Rússia está sob pressão para demonstrar alguma boa vontade, depois de Trump acusar Moscou no fim de semana de não ser um parceiro confiável para a paz.

Ataques em grande escala

Após se encontrar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no sábado, em Roma, onde ambos estiveram para o funeral do papa Francisco, Trump acusou o líder russo de não querer seriamente acabar com a guerra e se perguntou se Putin estava o ludibriando