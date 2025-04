Quais os riscos do reconhecimento da anexação da Crimeia? - Trump diz que Zelenski estaria disposto a ceder península para Moscou, mas Kiev tem rejeitado publicamente que abrirá mão de território. E o que dizem os especialistas?Os EUA supostamente enviaram a seus aliados europeus um documento confidencial com propostas para um cessar-fogo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Um de seus pontos mais importantes seria o reconhecimento do controle russo sobre a península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Isso foi relatado inicialmente pela agência de notícias Bloomberg, pelo canal de notícias americano CNN, pelos influentes jornais The Washington Post e The Wall Street Journal.

Segundo os relatos, os americanos esperavam uma resposta da Ucrânia até 23 de abril. No entanto, um encontro que deveria reunir chefes da diplomacia em Londres foi rebaixado em cima da hora a diplomatas menos graduados após o cancelamento de representantes de Alemanha, Reino Unido, França e Ucrânia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também não compareceu.

"A Crimeia permanecerá com a Rússia. Zelenski entende isso, e todo mundo entende que ela está com eles há muito tempo", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma entrevista publicada na sexta-feira pela revista Time. Neste domingo (27/04), Trump disse a repórteres acreditar que o presidente ucraniano esteja disposto a abrir mão da Crimeia para selar um acordo de paz,aumentando a pressão sobre Kiev para um acordo com Moscou.