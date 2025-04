Representantes do Brics preparam resposta conjunta ao tarifaço de Trump - Ministros das Relações Exteriores se encontram no Rio de Janeiro para preparar agenda da cúpula do bloco, que se reúne em julho. Representantes devem emitir declaração conjunta criticando "medidas unilaterais".Ministros das Relações Exteriores do Brasil, China, Rússia e outros países membros do Brics iniciaram nesta segunda-feira (29/04), no Rio de Janeiro, reuniões preparatórias para a cúpula do encontro que acontecerá em julho na cidade. As discussões se concentraram em formas coordenadas de combater a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro acontece em um momento crítico para a economia global, após o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduzir suas previsões de crescimento globais devido ao impacto das novas tarifas impostas por Trump. A expectativa é que o grupo prepare uma declaração conjunta criticando "medidas unilaterais" sobre o comércio.

"Os ministros estão negociando uma declaração para reafirmar a centralidade das negociações comerciais multilaterais como o principal eixo de ação no comércio", disse o embaixador brasileiro Mauricio Lyrio. "Eles reafirmarão suas críticas às medidas unilaterais de qualquer origem, que tem sido uma posição de longa data dos países do Brics."