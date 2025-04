STF ordena União a desapropriar terras devastadas por incêndios criminosos

"Com este ciclo perpétuo, pune-se duplamente a sociedade. De um lado, em face dos danos ambientais e à saúde humana; de outro, pelo dispêndio evitável de recursos públicos para apagar incêndios, atender no SUS milhares de pessoas vítimas do uso ilegal do fogo, bem como salvar e curar animais atingidos pelas queimadas e desmatamentos."

Na decisão, o ministro intima a União e os estados a cumprir ordens judiciais de desapropriação com base nesse entendimento. Dino também proíbe a regularização fundiária de terras onde for constatado a prática destes crimes e pede ações de indenização contra os responsáveis por incêndios e desmatamento ilegais.

"Diante do exposto, determino a intimação da União para que promova as medidas administrativas necessárias à desapropriação, por interesse social, de imóveis atingidos por incêndios dolosos ou desmatamento ilegal, quando a responsabilidade do proprietário esteja devidamente comprovada", conclui o ministro, que não definiu um prazo para o cumprimento da medida.

Ação contra omissão no combate às queimadas

O despacho corre no âmbito de processos impetrados em 2020 no STF que pedem ações repressivas contra o desmatamento na Amazônia e que foram julgadas em março de 2024.

Em agosto, o ministro já havia obrigado o governo a mobilizar as Forças Armadas no combate às queimadas que atingiram o país no ano passado, quando 60% do território nacional ficou coberto pela fumaça proveniente dos incêndios na Amazônia e no Pantanal.