Tribunal gaúcho ainda luta contra o tempo para resgatar arquivo após enchentes

Papel lavado

Máscara, jaleco e luvas são equipamentos imprescindíveis no ambiente. "Em junho, quando finalmente conseguimos entrar aqui fizemos exames da água para ver se havia microrganismos, se estava contaminado, e notamos que havia muito fungo nos documentos e no ar, era muito insalubre", conta Casanova.

A ameaça de perda de parte do acervo, no entanto, exige cuidado constante. Para Lübbe, o risco existe, mas é pequeno diante do cenário positivo encontrado até agora. "Estamos sempre checando se um fungo atacou, se voltou ou não... eu posso ter até um lá, bem seco, e daqui a pouco ninguém pode me dizer que lá no meio não há reprodução de alguma coisa", conta a juíza. "Ainda existe a urgência, o que sempre reforça nossa atenção."

Protegidos e sofrendo com o calor do edifício, os profissionais navegam pelos cerca de 6.000 m² de prateleiras dos dois galpões do arquivo. Os tomos de documentos são encaminhados para um galpão anexo, alugado para este trabalho, onde são lavados ainda fechados com água, sabão, esponjas e escovinhas quando necessário.

Com o arquivo ainda debaixo d'água, em maio de 2024, a equipe responsável optou por contratar um especialista em resgate e restauro de documentos. O professor Eutrópio Bezerra já tinha experiência no restauro de arquivos alagados no Nordeste, e orientou os trabalhos de lavagem, higienização, secagem, desfolhamento e digitalização dos processos.

Como a maior parte dos estragos ocorre nas capas, que são substituídas, restamresíduos nas margens externas dos documentos. Eles ficam dias secando o espaço livre do terceiro depósito, que recebeu ainda o investimento de desumidificadores e ventiladores.