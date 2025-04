Como as cidades mais ricas do Brasil combatem as enchentes - Tragédia no Rio Grande do Sul reforça importância da prevenção. O que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte têm feito para enfrentar as chuvas extremas.Perto de completar um ano das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, outras regiões do país ainda enfrentam impactos de chuvas intensas. Em abril, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte registraram alagamentos e prejuízos. O cenário reacende o debate sobre os planos e ações de prevenção das cidades mais ricas do Brasil diante de um problema que se repete a cada temporada de chuvas.

Em São Paulo, os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura indicam que choveu 134,8 milímetros neste mês até agora, o que representa um volume 115,7% acima da média esperada para abril. A cidade afirma ter investido em piscinões, limpeza de córregos e obras estruturais, mas parte dessas medidas ainda está em execução ou depende de parcerias com outros órgãos.

No Rio, as chuvas também causaram transtornos em vias expressas e áreas de encosta. O município tem um plano de contingência que inclui sirenes em comunidades com risco geológico e centros de monitoramento, mas especialistas ouvidos pela reportagem da DW apontam limitações na prevenção, principalmente em regiões mais vulneráveis.