Criança danifica pintura de Rothko avaliada em € 50 milhões - Museu holandês diz que obra do célebre artista americano sofreu danos superficiais ocorridos em um "momento de descuido" e terá de ser restaurada por especialistas.Um quadro do artista americano Mark Rothko, avaliado em cerca de 50 milhões de euros (R$ 322 milhões), foi danificado por uma criança em um museu em Roterdã, na Holanda.

O dano na obra Grey, Orange on Maroon, No. 8 (Cinza, Laranja sobre Castanho, nº 8, em tradução livre) de Rothko ocorreu durante um "momento de descuido", segundo afirmou um porta-voz do Museu Boijmans Van Beuningen em Roterdã, ao jornal holandês Algemeen Dagblad (AD) na semana passada.

Ele disse que o dano foi superficial, e que "pequenos arranhões são visíveis na camada de tinta sem verniz na parte inferior da pintura". A instituição avalia os próximos passos para o restauro da pintura abstrata, de acordo com o AD.