Espanha e Portugal investigam o que causou apagão

Sánchez, no entanto, descartou nesta terça-feira a possibilidade de um excesso de eletricidade gerada por fontes renováveis ter causado o apagão. O primeiro-ministro informou que o governo criou uma comissão para investigar as causas do colapso e disse que nenhuma hipótese foi descartada.

Sánchez negou ainda que o incidente tenha sido resultado da falta de energia nuclear e disse que aqueles que apontam para essa causa "estão mentindo ou mostrando sua ignorância". A recuperação do fornecimento foi conseguida graças às interconexões com França e Marrocos, às usinas de ciclo combinado de gás e às usinas hidrelétricas, disse o premiê, que garantiu que, nessa crise, "as usinas nucleares, longe de serem uma solução, foram um problema".

Cinco reatores nucleares foram desligados no momento do colapso do sistema "por decisão das próprias empresas operadoras" e foi necessário desviar grandes quantidades de energia para eles a fim de manter seus núcleos estáveis, nas palavras do governante.

"No momento, há duas usinas nucleares ativadas, não porque precisem, mas porque sua ativação já estava planejada", acrescentou Sánchez, que explicou que, antes do apagão, havia geração nuclear em operação e que foi desconectada como as demais, portanto, não foi "mais resiliente do que nenhuma das outras tecnologias". Ele indicou que as usinas nucleares que foram desconectadas na segunda-feira "ainda não foram incorporadas novamente ao sistema" e que se espera que isso seja feito nesta terça.

Sánchez afirmou ainda que os técnicos ainda estavam tentando descobrir a causa precisa e que os resultados dessas investigações serão usados para reforçar o sistema. "O que aconteceu ontem não pode acontecer novamente", acrescentou. "Todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir que isso não se repita."

Nenhuma hipótese descartada