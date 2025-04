Muito além de Trump: os reais desafios do premiê canadense após vitória na eleição

Carney conseguiu reverter a situação - impulsionado pela disputa tarifária com os EUA e as insinuações de Trump de que os EUA poderia anexar o Canadá.

Trump é o desafio mais importante, mas não o único, enfrentado por este economista, um católico praticante, casado e pai de quatro filhos. Carney também precisa abordar o profundo descontentamento do público canadense com muitas das políticas de seu antecessor, que levaram a um aumento acentuado do custo de vida, ameaçando a prosperidade de muitas famílias, tornaram a moradia inacessível para milhões, além do crescimento migratório.

Após apuração em cerca de 99% das urnas, o Partido Liberal obteve 168 assentos no Parlamento - devendo permanecer pouco abaixo da maioria absoluta de 172. Os conservadores obteriam 144 assentos, não conseguindo, portanto, assumir o poder e quebrar um ciclo de 10 anos de governos liberais.

O líder do Partido Conservador do Canadá que liderou as pesquisas por larga margem durante muito tempo, Pierre Poilievre, reconheceu a vitória de seu rival liberal e prometeu continuar liderando o partido na oposição.

Comentaristas já estão chamando a vitória de Carney de "presente envenenado", já que esse governo aparentemente minoritário não parece o mais adequado para negociar com Trump, em um momento em que este último ataca o Canadá quase diariamente, seja com tarifas ou com sua sugestão de que o país deva ser anexado pelos EUA.

"Venceremos essa guerra comercial", disse Carney a uma multidão entusiasmada em Ottawa, onde alertou sobre os dias "desafiadores" que estão por vir devido às tarifas e ameaças de anexação do presidente dos EUA, Donald Trump.