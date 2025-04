MPF alemão denuncia ex-assessor da AfD por espionagem a serviço da China

Preso em abril do ano passado, ele é suspeito de ter acessado ilegalmente mais de 500 documentos classificados como "particularmente sensíveis" pelo Parlamento Europeu, do qual Maximilian Krah foi membro entre 2019 e março de 2025.

O ex-assessor de Krah também é suspeito de ter coletado informações sobre figuras importantes da própria AfD, incluindo os colíderes do partido Alice Weidel e Tino Chrupalla.

Segundo a revista alemã Spiegel, Jian G. repassou avaliações sobre os papéis, status e posições dos líderes obtidas em conversas confidenciais com Krah. O escritório do político em Bruxelas foi revistado nesta terça-feira, apenas como uma "medida testemunhal", já que Krah não é acusado de espionagem.

Em 2024, a prisão de G. provocou embaraço para a AfD e especialmente para Krah, que era o principal candidato da AfD para o Parlamento Europeu. Pouco depois, Krah sofreu um novo abalo em sua imagem quando foi acusado de minimizar crimes da organização nazista Waffen-SS em uma entrevista. Mesmo assim, ele acabou sendo reeleito como eurodeputado. Posteriormente, Krah deixou a cadeira de eurodeputado para assumir mandato de deputado no Bundestag, o parlamento alemão.

Cidadã chinesa acusada de espionar logística militar alemã

Já a cidadã chinesa denunciada no âmbito do mesmo caso, foi presa alguns meses depois de G. Ela foi funcionária de uma empresa de logística no aeroporto de Leipzig/Halle. Presa desde outubro, ela é suspeita de ter repassado informações sobre voos, cargas e passageiros do aeroporto ao ex-assessor de Krah.