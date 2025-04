Polícia alemã investiga morte de escritora best-seller

Em um comunicado à imprensa, as autoridades informaram que o filho da escritora a encontrou sem vida em sua casa e alertou o serviço de resgate do corpo de bombeiros.

Como a causa da morte não era clara e havia indícios de assassinato, os policiais do esquadrão de homicídios assumiram a investigação no local em coordenação com o escritório da promotoria público. Um scanner 3D e mergulhadores da polícia estadual também foram usados para buscar provas.

Um porta-voz da polícia disse mais tarde que, após examinar os vestígios e as evidências, os investigadores concluíram que a mulher morreu em decorrência de violência física. As investigações seguem em curso.

Quem foi Alexandra Frölich?

Fröhlich foi uma das romancistas alemãs mais bem-sucedidas dos últimos anos.

Seu romance bem-humorado e profundo Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen ("Minha sogra russa e outras catástrofes", 2012) a colocou na lista dos mais vendidos da revista alemã Spiegel por meses. A escritora disse que o livro foi baseado em sua própria experiência de se casar com um russo.