Prêmio de liberdade de expressão da DW vai para georgiana

A pressão contra Kintsurashvili aumenta: por diversas vezes indivíduos mascarados picharam a entrada de seu escritório, insultando a ela e a seus colegas de "fascistas pseudoliberais". "Além disso, telefonaram para nós no meio da noite, nos xingando. Eles ligaram para a minha família, meu marido e a minha filha."

Apoio internacional mais importante do que nunca

Nascida em 1970 numa família de classe média de Tskaltubo, no oeste georgiano, Tamar Kintsurashvili atravessou tempos conturbados. Após o colapso da União Soviética, a guerra civil tomou conta da Geórgia, as regiões da Abcásia e Ossétia do Sul se declararam repúblicas autônomas. A Rússia foi um dos poucos países a reconhecerem essa autonomia, em 2008, lá estacionando milhares de soldados.

Pela época da queda do Muro de Berlim, Kintsurashvili estudou jornalismo na Universidade Estatal de Tbilisi. A partir de 1994, trabalhou como repórter para o primeiro jornal independente do país, Droni, do qual mais tarde foi diretora da editoria de política e vice-editora-chefe. Aperfeiçoou-se ainda em veículos ocidentais, como a agência de notícias Reuters e o jornal americano Deseret News.

Através dessas experiências no estrangeiro, aprendeu como se pratica jornalismo independente, recorda, "afinal não tínhamos nenhuma experiência com isso na Geórgia". Mais tarde tornou-se diretora-geral da emissora estatal GPB. Desde 2014, contudo, dedica-se inteiramente à luta por informações confiáveis e pela liberdade de imprensa.

"No início não era preciso checagem de fatos, pois os meios de comunicação faziam o seu trabalho. Com as novas tecnologias, porém, qualquer cidadão pode divulgar informações, e cada um de nós precisa saber como distinguir fatos de fake news. Controlar as informações significa poder, e atualmente instituições poderosas, governos, autocratas e empresas procuram manipular a opinião pública."