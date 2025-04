Quais promessas de campanha que Trump cumpriu nos primeiros 100 dias de governo?

Após ser eleito, Trump anunciou que daria fim à política de "fronteiras ridiculamente abertas" e ao déficit comercial americano. Em abril, o governo introduziu uma série de tarifas alfandegárias sobre os produtos importados pelos EUA. Portanto, promessa cumprida.

Isso, no entanto, torna certos produtos mais caros para os consumidores americanos, além de abalar as relações comerciais. Uma pesquisa de opinião do instituto Pew Research Center mostrou que a população atualmente vê a situação econômica do país e o futuro de modo mais crítico do que via em fevereiro, antes do anúncio das sobretaxas.

Na época, 40% dos consultados contavam com uma melhora da economia nacional ao longo dos próximos 12 meses, enquanto para 37% as condições piorariam. Em abril, a proporção mais do que se inverteu, para 36% otimistas contra 45% otimistas.

Governança imprevisível

Parte da insegurança se deve possivelmente ao fato de que a administração trumpista suspende ou cancela as tarifas com a mesma velocidade que as introduz. Na opinião de Malone, esse vai-e-vem prejudica o pilar central de qualquer governo eficaz: estabilidade. "Esses primeiros 100 dias têm sido um redemoinho, mas não só no sentido do progresso", resume o politólogo.

A inconstância não se manifesta só em relação às taxas de importação, mas também nas demissões em diversos setores governamentais. De início, milhares foram despedidos, porém alguns foram logo readmitidos em áreas como aviação e segurança nuclear, por exemplo.