Trump ameniza impacto de tarifas sobre a indústria automotiva - Presidente assinou ordem para abater sobretaxa para veículos montados nos EUA. Medida é resultado de pressão de montadoras, que ameaçaram fechar fábricas e cortas empregos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (29/04) uma ordem para amenizar o impacto das tarifas impostas por ele sobre automóveis, oferecendo uma combinação de créditos fiscais e isenções sobre matérias-primas para a fabricação dos veículos.

Em mais um recuo de sua política tarifária, o presidente concordou em abater a sobretaxa de 25% para peças importadas de veículos montados em território americano por dois anos. O desconto será equivalente à taxa aplicada sobre 15% do valor do automóvel no primeiro ano.

Esse valor poderá ser usado pelas fabricantes para abater o novo custo das peças importadas, dando às empresas tempo para reorganizar suas cadeias de suprimentos e trazer parte da produção de volta aos EUA.