1º brasileiro papável: cardeal foi a conclave e virou nome de rua famosa em SP

"No final do período imperial [que foi até a Proclamação da República, em 1889], o governo brasileiro passou a querer que o bispo do Rio de Janeiro fosse nomeado o primeiro cardeal da América Latina", contextualiza ele. Seria um gesto de soft power e, de certa forma, essa movimentação era entendida como uma forma de mostrar que o Brasil era relevante no cenário global, ao menos no Ocidente.

O posto na época era ocupado por Pedro Maria de Lacerda (1830-1890), que foi bispo da então capital federal de 1869 até a morte.

"A Santa Sé também tinha interesse nessa nomeação, pelas relações intensas e frutíferas que estabelecia com o episcopado brasileiro", prossegue o historiador.

Mas não houve consenso entre a cúpula da Igreja no país. Muitos queriam que o primeiro fosse Antônio de Macedo Costa (1830-1891), então bispo do Pará — e, depois, no último ano de sua vida, arcebispo de Salvador, ou seja, o primaz do Brasil.

Santirocchi conta que, com a morte de Costa, "outros nomes" começaram a ser construídos. Gradualmente, Arcoverde foi se destacando no cenário.

Um bispo popular

Nascido na cidade de Cimbres, hoje Pesqueira, no interior de Pernambuco, Arcoverde começou a se preparar para o sacerdócio aos 13 anos em seminário de Cajazeiras, na Paraíba. Três anos mais tarde, foi enviado para Roma, onde estudou Teologia, Filosofia e Letras.