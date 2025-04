30 de abril de 1945: O fim de Adolf Hitler

Menos de 48 horas após o suicídio, Berlim estava completamente dominada pelo Exército Vermelho. Em 2 de maio, a bandeira da União Soviética foi hasteada sobre o prédio do Reichstag, antiga sede do parlamento alemão. No mesmo dia, tropas soviéticas começaram a chegar ao bunker, na maioria esvaziado e com os corpos de diversos nazistas que também haviam se suicidado

"Quando as tropas soviéticas entram no bunker, eles acham os restos mortais de Hitler e Eva Braun, e ainda acham uma coleção de aparentemente 12 cartas e telegramas entre ele e nazistas de alto escalão, como Göring e Dönitz, que mostra claramente que ele iria se suicidar", afirma o historiador Silvas. "Os restos mortais foram levados para Moscou e ficaram lá. Depois, houve comprovação de arcada dentária”.

A morte de Hitler acelerou o colapso final do Terceiro Reich. Em 8 de maio, os nazistas que ainda nominalmente no poder assinaram a rendição da Alemanha, encerrando oficialmente a guerra na Europa. Para a Alemanha, essa seria a "hora zero" depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, na qual mais de 7 milhões de alemães morreram, mas também a possibilidade de um novo começo sem os nazistas.

Desfecho

As circunstâncias exatas da morte de Hitler ainda demorariam vários meses para se tornarem públicas. Mas investigações realizadas pelos soviéticos e britânicos, com base em interrogatórios de ocupantes do bunker, acabaram, aos poucos, delineando como Hitler finalmente encontrou seu fim.

Os soviéticos, no entanto, guardaram suas conclusões para si, ajudando a alimentar teorias conspiratórias. Já os britânicos tornaram suas conclusões públicas. Um dos investigadores, o historiador Hugh Trevor-Roper, expandiu seu relatório num livro publicado em 1947, intitulado Os Últimos Dias de Hitler, que cimentou no imaginário muitos dos acontecimentos no bunker.