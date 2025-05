Bezos e Trump fazem as pazes após rumor de tarifas em site - Amazon declarou que não vai exibir ao lado dos produtos à venda em seu site as tarifas adicionais decorrentes da guerra tarifária de Donald Trump, que acabou chamando Jeff Bezos de "simpático".A Amazon anunciou que não planeja exibir custos tarifários adicionais ao lado dos preços dos produtos em seu site – como sugeria um relatório da empresa –após um breve desentendimento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A notícia que passou a circular de que a gigante do comércio eletrônico planejava exibir esses custos, como forma de pressão contra as tarifas impostas pelos EUA para muitos dos seus parceiros comerciais, incomodou a Casa Branca.

A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, chamou na terça-feira (29/04) o plano de "hostil e político" e chegou a sugerir que a Amazon havia feito uma "parceria com um braço de propaganda chinês".