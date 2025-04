'Conclave': quando a eleição papal vira thriller político - Com timing quase sobrenatural, filme de Edward Berger antecipou o processo pela sucessão de Francisco. Graças também ao romance de Robert Harris, a escolha do novo representante de Deus na Terra é sensação cultural pop.Em seguida à morte do papa Francisco, o Vaticano tem a tarefa de eleger o novo líder da Igreja Católica. A partir de 7 de maio de 2025, cerca de 120 cardeais de todo o mundo se reunirão em conclave (do latim "com chave") na Capela Sistina – a votação secreta e a portas fechadas para definir o próximo representante de Deus na Terra.

Ao longo dos séculos, essa seleção entre numerosos candidatos, vindos de históricos e alas religiosas diversas, tem sido objeto de muita especulação, intriga política e também de interpretações artísticas. Como os cardeais eleitores fazem voto de silêncio, só o próprio pontífice pode falar publicamente das confabulações de bastidores.

Em suas memórias publicadas em 2024, o papa recém-falecido conta sobre as maquinações por trás da escolha do sucessor para João Paulo 2º, em 2005: alguns cardeais não queriam Joseph Ratzinger, futuro Bento 16, e propuseram Jorge Bergoglio como candidato alternativo, a fim de desviar votos. Porém o próprio argentino rompeu as fileiras e votou no prelado alemão.