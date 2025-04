Megashow da Lady Gaga vale a pena para o Rio de Janeiro? - Eventos internacionais viram estratégia para movimentar economia. Mas falta clareza sobre destino de eventuais ganhos para as contas públicas.Enquanto esperam o megashow da cantora Lady Gaga no sábado (03/05), os arredores do palco na praia de Copacabana se preparam para um fim de semana de alto faturamento. A expectativa em bares, lojas, restaurantes e hotéis é, inclusive, superar os lucros do show da Madonna, que também aconteceu perto do Dia do Trabalhador no ano passado.

Fora do bairro da zona sul carioca, entretanto, surgem contestações sobre o quanto os investimentos milionários num evento de grande porte como este valem a pena para a cidade e se são um bom uso do dinheiro do contribuinte.

A maior parte das despesas será arcada pela iniciativa privada, mas a prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado prometeram desembolsar R$ 15 milhões, cada, para viabilizar o espetáculo. A cifra representa um aumento de 50% em relação ao valor mobilizado para a apresentação de Madonna, que atraiu 1,6 milhões de pessoas.