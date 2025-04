Novo estudo relaciona plásticos com doenças cardíacas - Substância química presente em diversos itens do cotidiano, como recpientes de alimentos, pode ter sido responsável pela morte de 350 mil pessoas em todo o mundo em 2018.Uma substância química encontrada em diversos itens plásticos do dia a dia, como recipientes de alimentos e frascos de xampu, pode estar associada a doenças cardíacas e ter contribuído para cerca de 350 mil mortes no mundo em 2018, segundo um novo estudo divulgado nesta segunda-feira (28) pela revista eBioMedicine.

A pesquisa, conduzida por cientistas da NYU Langone Health, nos Estados Unidos, sugere que cerca de 10% das mortes por doenças cardíacas entre adultos de 55 a 64 anos naquele ano podem ser atribuídas aos ftalatos — compostos químicos usados para aumentar a durabilidade e a flexibilidade dos plásticos.

Segundo Leonardo Trasande, diretor do Centro de Investigação de Riscos Ambientais da NYU, o objetivo da pesquisa foi rastrear exposições globais a um tipo específico de ftalato, conhecido como DEHP. No entanto, ele alerta que os resultados devem ser interpretados com cautela e sem que sejam tiradas conclusões definitivas.